Uşak merkezli FETÖ operasyonu

Uşak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyetlerde bulundukları öne sürülen 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İstanbul, Mardin, Adana, Bursa, SakaryAntalyalya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü kadın 11 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde bulunan bilgisayar ve dokümanlara el konuldu, sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların FETÖ ile iltisaklı iş yerlerinde çalıştıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edildi. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.