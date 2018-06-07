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'da karpuz hırsızlarına operasyon

'da, tarlalardan çaldıkları ileri sürülen 7 ton karpuzu piyasa satmaya çalışan şüpheliler, jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 07:48 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 08:07
Adana'da karpuz hırsızlarına operasyon

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde bazı tarlalardan karpuz çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tarla sahiplerinin ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda çalışmalarını genişleten jandarma ekipleri, 3 şüphelinin 27 AAR 615 ve 01 PA 153 plakalı kamyonetlere yükledikleri karpuzları 'da satacağını tespit etti.

Zanlıların bulunduğu kamyonetleri bir süre takip eden jandarma ekipleri, polisin de destek verdiği operasyonla, şüphelileri merkez Seyhan ilçesi Mahallesi'nde karpuzları bir iş yerine satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.

Ekipler, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan birinin hırsızlık suçundan yakalama kararı olduğu belirtildi.

İki kamyonette arama yapan ekipler, toplamda 7 ton karpuzun bulunduğu araçları ve şüphelileri Özer Özkaya 'ne götürdü.

Zanlıların buradaki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edileceği kaydedildi.

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Adana'da karpuz hırsızlarına operasyon
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