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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan 'daki ırkçı yaklaşıma sert tepki!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 'daki ırkçı örgüt Pegida'nın cami önünde domuz pişirmesine sert tepki gösterdi. Bozdağ, "Hollanda hükümetini, Türk toplumunu korumaya ve onlara karşı suç işleme eğilimi olanları engellemeye davet ediyorum." dedi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 12:23
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Hollanda'daki ırkçı yaklaşıma sert tepki!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 'daki ırkçı örgüt Pegida'nın cami önünde domuz pişirmesine sert tepki gösterdi.

"SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ OLANLAR ENGELLENMELİDİR"

'da aşırı sağcı Pegida örgütüne cami önünde domuz pişirme izni verilmesi hakkında, Hollanda hükümetini, Türk toplumunu korumaya ve onlara karşı suç işleme eğilimi olanları engellemeye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık, aşırıcılık, ayrımcılık, İslam düşmanlığı, Avrupa değerlerine de büyük zarar vermektedir." dedi

"YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI BU İŞLERİ TÜRKİYE NOT EDİYOR"

Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili yaklaşımı konusunda ise Bozdağ, Komşuluk hukukuna ve aramızdaki uluslararası hukuka aykırı bu yaklaşımlardan fevkalade rahatsısız. Türkiye, Yunanistan'ın yaptığı bu işleri, aldığı bu tutumu not etmektedir. Bunları Türkiye'nin not ettiğini Yunanistan'ın bilmesinde fayda vardır. Konunun NATO ile bir alakası yoktur."

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Hollanda'daki ırkçı yaklaşıma sert tepki!
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