Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ davalarında 490 kişi hakkında karar verildi

davalarında 490 kişi hakkında karar verildi

/ ile ilgili Adıyaman’da görülen davalarda bu güne kadar 490 kişi hakkında mahkeme heyeti karar verdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 09:41
FETÖ davalarında 490 kişi hakkında karar verildi

Adıyaman'da 15 Temmuz hain darbe girişimi ile birlikte artan / davalarında 478 dosyada 656 kişi yargılandı. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında 336 dosya ile ilgili mahkeme kararını açıklayarak, 490 kişi hakkında hüküm verdi. Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 142 dosyada 166 kişinin yargılanması sürüyor. Hakkında karar verilen 490 kişiden 361 ile ilgili mahkumiyet verildi.

'Darbeye teşebbüs', 'örgüt yöneticiliği' ve 'örgüt üyeliği' suçlanan sanıklar hakkında mahkeme 26 Mayıs 2017 tarihinden itibaren dosyaları karara bağlamaya başladı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Adıyaman'da görülen en önemli davalardan birisi olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'çatı' davasında 63 sanık yargılanmış ve bu kişilerden 57'si hakkında karar çıkmıştı. Devleti 1 milyon 305 bin 956 zarara uğratarak örgüte para aktaran sanıklara toplam 26 milyon 285 bin 640 TL para cezası verilmişti. Aynı davada yargılanan örgütün İl İmamı Habip Biçakci hakkında mahkeme 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü yönetmek' suçundan 16 yıl 6 ay, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 25 yıl 6 ay hapis cezasına ve 4 milyon 500 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine mahkeme heyeti 1 yıl 6 aydan, 25 yıl 6'a kadar değişen oranlarda hapis ceza verdi.

Elinde kan olandan cumhurbaşkanı adayı olmaz
Volkanik patlamadan sonra görüntülendi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ davalarında 490 kişi hakkında karar verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN