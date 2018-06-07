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Son Dakika: Kandil'e operasyon öncesi hazırlık sürüyor

Son dakika haberi... Hakkari'nin ilçesinde uçak hareketliliği yaşandı. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen askeri kargo uçaklarından askerler indi, malzeme indirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 13:15 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 13:34
Son Dakika: Kandil'e operasyon öncesi hazırlık sürüyor

Kandil'e yapılacak olan operasyon için hazırlıklar sürerken, bugün saat 11.00 sıralarında Hakkari'nin ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda askeri hareketlilik yaşandı.

ÇOK SAYIDA ASKER İNDİ

Art arda alanan inen 3 askeri kargo uçağından çok sayıda asker indi, malzemeler indirildi. Uçakların havalimanına inişi sırasında ise yoğun güvenlik önlemi alındı. Uçakların inişini ardından da havalimanına çok sayıda askeri midibüsün gittiği görüldü.

DÜN GECE DE ASKERİ HAREKETLİLİK YAŞANDI

Bu arada, ilçede dün gece de askeri hareketlilik yaşandı. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndan çıkan 20'ye yakın zırhlı personel taşıyıcının güvenlik önlemleri altında İran ve 'a sınırı olan ilçesine doğru gittikleri görüldü.

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Son Dakika: Kandil'e operasyon öncesi hazırlık sürüyor
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