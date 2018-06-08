Eski Savcı Birol Çengil’e FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da yargılandığı ve tüm sanıkların beraat ettiği 130 sanıklı yolsuzluk davasının soruşturması ile birçok önemli soruşturmayı yürüten eski savcı Birol Çengil'in, FETÖ'den yargılanmasına devam edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Birol Çengil son savunmasını yaparak beraatini istedi.

Çengil'in son savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti eski savcı Çengil'i FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Mahkeme heyeti Çengil'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

