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Eski Çengil’e 'den 7 yıl 6 ay hapis

Eski Cumhuriyet Savcısı Birol Çengil, üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 17:20
Eski Savcı Birol Çengil’e FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun da yargılandığı ve tüm sanıkların beraat ettiği 130 sanıklı yolsuzluk davasının soruşturması ile birçok önemli soruşturmayı yürüten eski Çengil'in, 'den yargılanmasına devam edildi. 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Birol Çengil son savunmasını yaparak beraatini istedi.

Çengil'in son savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti eski savcı Çengil'i FETÖ/ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Mahkeme heyeti Çengil'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Eski Savcı Birol Çengil’e FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis
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