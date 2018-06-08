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Son dakika: 'ne seçildi

Almanya, Belçika, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya GK'nın yeni geçici üyeleri oldu.

Giriş Tarihi: 8.6.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 18:36
Son dakika: BM Güvenlik Konseyi'ne yeni üyeler seçildi

Birleşmiş Milletler 'nde (GK) 2019-2020 yıllarında görev yapacak beş geçici üye için BM Genel Kurulu'nda seçim yapıldı. Almanya, Belçika, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya BMGK'nın yeni geçici üyeleri oldu.

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Konseye seçilen yeni 5 üye ülke, 1 Ocak 2019'dan itibaren BMGK'de 2 yıl boyunca geçici üye olarak yer alacak.

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BM'DE YALNIZCA "BEŞ DAİMİ ÜYE"NİN DEDİĞİ OLUYOR!

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

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Kalan 10 üye ise BM'nin beş coğrafi grubu arasından iki yıllık süre için BM Genel Kurulu'nda seçiliyor. Geçici üyelerden her yıl beşi yenileniyor.

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Son dakika: BM Güvenlik Konseyi'ne yeni üyeler seçildi
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