Son dakika: BM Güvenlik Konseyi'ne yeni üyeler seçildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2019-2020 yıllarında görev yapacak beş geçici üye için BM Genel Kurulu'nda seçim yapıldı. Almanya, Belçika, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya BMGK'nın yeni geçici üyeleri oldu.

2 YIL GÖREV YAPACAKLAR

Konseye seçilen yeni 5 üye ülke, 1 Ocak 2019'dan itibaren BMGK'de 2 yıl boyunca geçici üye olarak yer alacak.

BM'DE YALNIZCA "BEŞ DAİMİ ÜYE"NİN DEDİĞİ OLUYOR!

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ise BM'nin beş coğrafi grubu arasından iki yıllık süre için BM Genel Kurulu'nda seçiliyor. Geçici üyelerden her yıl beşi yenileniyor.