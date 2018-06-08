Son Dakika: Okul bahçelerine yeraltı otoparkı çalışmasına ilişkin son dakika açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, okul bahçelerinin altına otopark yapılmasına ilişkin, "Şu ana kadar 54 okulumuzla ilgili hemen başlanabilir, hemen programa alınabilir raporu hazırlandı. Büyükşehir Belediye başkanımızla birlikte bu yaz harekete geçeceğiz." dedi.

Vali Şahin, Sultanbeyli Nene Hatun İlkokulu'nda düzenlenen 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Kapanış Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen aylarda "Okul bahçelerinin altını otopark yapalım" sözü sonrası harekete geçtiklerini ve bu çalışmaların kısa sürede başlayacağını söyledi.

"54 OKULLA İLGİLİ RAPOR HAZIR, BU YAZ HAREKETE GEÇİLECEK"

Otopark sıkıntısı çeken mahallelerin öncelikli olmak üzere uygun alanlara otopark yapılması için çalışmalarına hızla devam ettiklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bu konuda yönetmelik değişikliği de gerçekleştirildi. Şu ana kadar 54 okulumuzla ilgili 'hemen başlanabilir, hemen programa alınabilir' raporu hazırlandı. Onlarla ilgili Büyükşehir Belediye başkanımızla birlikte bu yaz harekete geçeceğiz. Ondan sonra da diğer okullarla ilgili nerede imkan ve fırsat varsa mahalleleri de rahat ettirme, orada bir imkan sağlama adına okullarımızdaki bu imkanlar halkımızın istifadesine sunulacak. Burada bizim iki temel şartımız, kıstasımız var. Birincisi okul bahçesinde kesinlikle herhangi fiziki azalma olmayacak. Bahçe altında, zemin altında olacak. Hiçbir şekilde zemin üzerinde okul bahçesini, oyun alanını kısıtlayıcı bir inşaat olmayacak. İkincisi de kesinlikle okul-öğrenci giriş çıkışlarını engellemeyecek. Giriş çıkışı ayrı, mümkünse farklı sokaklarda olacak şekilde olacak."

İMAR BARIŞI İÇİN İLÇELERE BÜROLAR OLUŞTURULDU

Vali Şahin, imar durumu yapısına göre mühendis ve mimarların çalıştıklarını anlatarak, bu iki şartı öncelikle yerine getirerek İstanbul'u, İstanbul'da yaşayan insanları rahatlatmaya ve bu imkandan istifade etmeye yönelik çalışmalara hızlaca başlanacağını aktardı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "İmar Barışı" ile ilgili de bugün müracaatları almaya başladıklarını belirterek, İstanbul'da 36 ilçede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün koordinesinde vatandaşlara yardım için bürolar oluşturulduğunu anlattı.

Altyapıları henüz yetişmeyen üç ilçede ise bu büroların pazartesi günü açılacağını belirten Şahin, "Burada e-devlet portalından vatandaşlarımız müracaatlarını kendi başlarına yapabilirler. Bu işte rehberlik isteyen vatandaşlarımıza da yardımcı olacağız. İnşallah vatandaşlarımız en kısa sürede başvurularını yapar ve hükümetimizin sağladığı imkandan istifade ederler. Böylece yaşanan birçok sorun da ortadan kaldırılmış da olur." diye konuştu.