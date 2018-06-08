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'da / operasyonu

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 14:30
Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kapatılan 'da daha önce çalışan ve burası ile irtibatlı oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, / silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen bu kişilerden, daha önce Bank Asya'da müdürü olarak çalışan V.Y ile pazarlamacı H.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. Banka çalışanı A.T.A, esnaf N.Y ile muhasebeci A.T ise denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

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Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu
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