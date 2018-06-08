Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kapatılan Bank Asya'da daha önce çalışan ve burası ile irtibatlı oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen bu kişilerden, daha önce Bank Asya'da banka müdürü olarak çalışan V.Y ile pazarlamacı H.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. Banka çalışanı A.T.A, esnaf N.Y ile muhasebeci A.T ise denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.