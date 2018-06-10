Adil Öksüz'ün baldızına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması sonunda, firari Adil Öksüz'ün baldızı hakkında ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İDDİANAMEDEN

"Sanığın, Öksüz'ü ailesi ile birlikte yaşadığı ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır"

Sanık Belkıs Nur Tetik'in ifadesinden: "(Adil Öksüz) Arsa satın almaya gittiğine yönelik herhangi bir beyanda bulunmadı. Sivil olarak tek kendisinin gözaltına alındığını, başka kimsenin olmadığını söyledi"

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Öksüz'ün baldızı tutuksuz sanık Belkıs Nur Tetik hakkında hazırlanan 9 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Sanık Tetik hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Davanın görülmesine 12 Haziran Salı günü Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İddianamede, sanık Tetik'in ikamet aramasında ele geçen ve eşi Ökkeş Tetik'e ait olduğunu beyan ettiği telefondaki bir yazıda, kendi ailesinin isimleriyle Fetullah Gülen'in ismi ifade edilerek, "Güller Gülene olsun feda, Gülen nesiller dolsun dünya" yazarak Gülen'e övgü dolu sözler sarf edildiği, yine dershanelerin kapatılmasıyla ilgili Gülen'in yanında olduklarını kaleme aldıkları ve Gülen'e ait şiirin paylaşımının yapıldığı belirtilen iddianamede, telefondan "ByLock" programının kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Sanık Tetik'in Bank Asya'da hesabının bulunduğu, hesabını aktif kullandığı, 17-25 Aralık süreci sonrasında 19 katılım hesabı açtırdığı kaydedilen iddianamede, "Sanığın hesap bakiyesi ve gelişimi incelenmesinde, 2013 Aralık ayında hesabında sadece 16,56 lira olmasına rağmen 2014 yılı Ocak ayında hesabında 100 bin 330,87 lira bulunduğu, sanığın hesap hareketlerinde 29 Ocak 2014'te katılım hesabı açma adı altında 60 bin lira yatırdığı, 3 Nisan 2014'te katılım hesabı açma adı altında hesabına 60 bin 716,76 lira yatırdığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, sanık Tetik'in öğrenim gördüğü zamanlarda FETÖ/PDY'ye ait evlerde kaldığı, bir dönem örgütle bağlantılı Akyazı FEM Dershanesi'nde çalıştığı ve KPSS sorularının sızdırılması davasında sanık olan eşi Ökkeş Tetik ile burada tanışarak evlendiği aktarıldı.

"ADİL ÖKSÜZ'ÜN KAÇMASINA İMKAN SAĞLAMIŞTIR"

Sanık Belkıs Nur Tetik'in, eniştesi olması nedeniyle Adil Öksüz'ün örgüt içerisindeki konumunu bileceği, aynı apartmanda ikamet ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tetik'in, Adil Öksüz'ün haziran ayında eşi Aynur Öksüz'ü Amerika'ya bırakıp geldiğini ve 13 Temmuz 2016'da siyah renkli bir araçla Ankara'ya gittiğini bildiği, Öksüz'ü ailesi ile birlikte yaşadığı ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır. Sanığın örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini, hedef ve yöntemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiği, gerek görevi sırasındaki şahsi gerek mali faaliyetleri dolayısıyla terör örgütüne finansman sağladığı anlaşılmıştır."

"ADİL ÖKSÜZ 19 TEMMUZ'DA AKYAZI'YA GELDİ"

Sanık Tetik, iddianamedeki ifadesinde, Adil Öksüz'ün 13 Temmuz'da babası Cevat Yıldırım'ın yaşadığı Akyazı'ya geldiğini ve aracını bırakıp başka biri ve başka bir araçla Ankara'ya gittiğini belirterek, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yakalandığını kaydetti.

Adil Öksüz'ün 19 Temmuz 2016'da Ali Sami ve eşi Melike Yıldırım ile "34 SIR" plakalı araçla Akyazı'ya geldiğini aktaran Tetik, "Sabah kahvaltı yapıldı. Adil, saat 14.00 sıralarında aşağıya inip 'Anne ben gidiyorum. Allahaısmarladık.' deyip evden ayrıldı. Adil, evden ayrılırken kendi aracını götürmemişti." ifadelerini kullandı.

Tetik, Adil Öksüz'ün evden ayrıldıktan sonra televizyonda Adil'in tutuklandığı ile ilgili haberler çıktığını aktararak, şunları anlattı:

"Biz bu haber üzerine Adil Öksüz'ün Ankara'da böyle bir olaya karıştığına yönelik bilgi sahibi olduk. Ağabeyim Ali Sami, Adil Öksüz ile kahvaltı sonrası masada konuşurlarken yapılan konuşmalara kulak misafiri oldum. Konuşmada 'Çevirme esnasında alındım. Benim bulunduğum yerdeki herkes alınıyordu. Birkaç gün gözaltında bulundum. Mahkeme beni suçsuz bulduğu için bıraktı.' dedi. Arsa satın almaya gittiğine yönelik herhangi bir beyanda bulunmadı. Sivil olarak tek kendisinin gözaltına alındığını, başka kimsenin olmadığını söyledi. Aile bireylerinden hiçbir kişi Adil Öksüz ile evden ayrıldıktan sonra birebir telefonla ya da dolaylı yollardan görüşmedi."

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "Hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik, 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanık Tetik, 3 Kasım'da tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki ifadesinin ardından salıverilmişti.