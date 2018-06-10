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'da 'nün hücre evine operasyon

Son dakika haberi... 'da 'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 10:37
Konya'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında aranan Mehmet A. ve Mehmet K'nin, merkez Selçuklu ilçesi Mahallesi'ndeki "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evinde gizlendiğini belirledi.

3 FARKLI SAHTE KİMLİK

Polis, düzenlediği operasyonda aranan Mehmet A. ve Mehmet K. ile evde bulunan Kenan Ş'yi gözaltına aldı. Mehmet A'nın üzerinden bir, Mehmet K'nin üzerinden ise üç farklı sahte kimlik çıktı.

Evde yapılan aramada 8 bin dolar, 18 bin lira, 5 cep telefonu ve örgüt tarafından dağıtılan alışveriş kartları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Kenan Ş'nin, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile MAK timinde görev yapan 31 sanığın yargılandığı ve 31 Mayıs'ta sonuçlanan davada beraat eden eski asker olduğu belirlendi.

Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Konya'da FETÖ'nün hücre evine operasyon
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