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açıklarında 152 göçmen kurtarıldı

'nın Zuvvara ve Karapoli kenti açıklarında 152 kaçak göçmen Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 10.6.2018 12:49
Libya açıklarında 152 göçmen kurtarıldı

'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, Zuvvara ve Karapoli kenti açıklarında 152 kaçak göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin, Zuvvara ve Karapoli kenti açıklarında yol alan teknedeki 3'ü çocuk 19'u kadın 152 kaçak göçmeni kurtardığı belirtildi.

Göçmenlerin, çeşitli ülkelerinden olduğu ifade edildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç nedeniyle Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

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Libya açıklarında 152 göçmen kurtarıldı
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