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'da ziyarete açıldı

'nın Siverek ilçesinde sahurda ziyarete açılan 'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2018 08:33
Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Hürriyet Caddesi'ndeki 'de sahur vaktinde sandukasından çıkarılan 63 parça beze sarılı , bir havlu içinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi.

Cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için gelen vatandaşlar kuyrukta sıralarını bekledi. Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla geçen vatandaşlar, salavat getirip dua etti.

İlçe Müftüsü Burhan Barut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni uygulamayla önceki yıllarda yaşanan yoğunluğu ve izdihamı önlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yavuz Sultan Selim döneminde özel hediye edilmiş ve İstanbul'dan özel bağışlanmış, gittiği her konaklama yerinde de kurbanlar kesmek suretiyle buraya kadar intikal etti. Sakal-ı Şerif uzun yıllardır Ulu Cami'de muhafaza edilmektedir, çok katlı ipek ve kumaşlar arasında özel ihtimamla korunuyor. Pazar günü 16.00'ya kadar erkekler, pazartesi günü ise kadınlar için ziyarete açık olacak."

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Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
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