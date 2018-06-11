Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Acı haber geldi! 7 gündür yoğun bakımdaydı...

Acı haber geldi! 7 gündür yoğun bakımdaydı...

’nin ilçesinde ’lı teröristlerce kalekola düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanan Özel Harekat Polisi Sinan Türkoğlu, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 12:56
Acı haber geldi! 7 gündür yoğun bakımdaydı...

Edinilen bilgiye göre, 'lı teröristler 4 Haziran'da 'nin ilçesinde bulunan bir kalekola roketatarla saldırı düzenlemiş, saldırıda boynuna isabet eden şarapnel parçası ile ağır yaralanan Özel Harekat Polisi Sinan Türkoğlu (25), Şemdinli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından havayolu ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine () sevk edilmişti. 7 gündür GATA'da yoğun bakımda tedavi gören 4 yıllık polis memuru Türkoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu.

7 AY ÖNCE DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİ

Oğullarının tedavi sürecinden beri 'da olan ailesi ise şehadet haberiyle birlikte büyük üzüntüye boğuldu. 7 ay önce dünya evine girdiği öğrenilen Özel Harekat Polisi Sinan Türkoğlu'nun cenazesinin GATA'da düzenlenen törenin ardından Elbistan'a getirileceği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Acı haber geldi! 7 gündür yoğun bakımdaydı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN