Acı haber geldi! 7 gündür yoğun bakımdaydı...

Edinilen bilgiye göre, PKK'lı teröristler 4 Haziran'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan bir kalekola roketatarla saldırı düzenlemiş, saldırıda boynuna isabet eden şarapnel parçası ile ağır yaralanan Özel Harekat Polisi Sinan Türkoğlu (25), Şemdinli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından havayolu ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine (GATA) sevk edilmişti. 7 gündür GATA'da yoğun bakımda tedavi gören 4 yıllık polis memuru Türkoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu.

7 AY ÖNCE DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİ

Oğullarının tedavi sürecinden beri Ankara'da olan ailesi ise şehadet haberiyle birlikte büyük üzüntüye boğuldu. 7 ay önce dünya evine girdiği öğrenilen Özel Harekat Polisi Sinan Türkoğlu'nun cenazesinin GATA'da düzenlenen törenin ardından Elbistan'a getirileceği öğrenildi.