Başbakan Yıldırım: Bu millet boş konuşanla, iş yapanı birbirinden ayırır

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Terörü bu ülkenin başına bela olmaktan çıkarmaya ant içtik, yemin ettik. İnanın ki bunu da halledeceğiz. Türkiye'de zaten terörü bitme noktasına getirdik. Şimdi Kandil'e kaçıyorlar, Sincar'a kaçıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar enselerindeyiz, bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz."

AK Parti'nin Lüleburgaz Kongre Meydanı'ndaki mitinginde "Bayrama hazır mısınız? Bu ay iki bayramımız var. Biri Ramazan Bayramımız, birisi de 24 Haziran bayramımız. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçecek miyiz? 'Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye' diyerek yetkiyi bir kez daha Cumhur İttifakına, AK Parti'ye verecek miyiz? Lüleburgaz yeni bir destan yazacak mı? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" diye soran Yıldırım, katılımcılardan "Evet" yanıtını aldı.

Yıldırım, AK Parti'ye duyulan güven için teşekkür ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güneş balçıkla sıvanır mı? Ne yaparlarsa yapsınlar, 12 kere sandık önünüze geldi, 13'üncü kere gelecek. 12'sinde de boş konuşanlara, boş laf edenlere hak ettikleri cevabı verdiniz, 13'üncüde de vereceğinizden eminim. 16 yıldır her seçimde emaneti; milletin partisi, AK Parti'ye veriyorsunuz. Sizin partiniz de canla başla çalışıyor, hizmet ediyor. Fabrikalar, yollar, havalimanları, hızlı trenler, hastaneler, okullar yapıyor, ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye bir uçtan bir uca imar ediyor. Ülkemiz her geçen yıl kalkınmaya devam ediyor, refahımız artıyor. Onlar engel çıkardı, biz engelleri aşa aşa geldik. Türkiye'nin ekonomisini, dünyanın en ileri gelen ülkeleri arasına soktuk, savunma sanayimizi güçlendirdik, yerli ve milli ürünlerle artık daha güçlüyüz. Paramızla alamadığımız savunma silahlarımızı artık kendimiz yapıyoruz. Kimseye muhtaç değiliz. Milletimizle el ele vererek, 16 yıl boyunca Türkiye'yi yüzde 5,7 büyüttük. 284 bin derslik, bin 250 hastane, 800 binin üzerinde toplu konut yaptık."

Başbakan "Diyorlar ki Türkiye'de büyüme sanal... Onlar konuşur Ak Parti yapar" Tarımda 16 yılda Türkiye'yi 4. sıradan Avrupa'nın birinci ülkesi haline getirdiklerini anlatan Yıldırım, "Geçen 10 yılda dünya krizden krize sürüklenirken, Türkiye 8 milyon vatandaşına iş buldu. Diyorlar ki 'Türkiye'de büyüme sanal.' Türkiye, yüzde 7,4 büyüdü geçen sene. Türkiye'de 2003'te yılda 9 bin traktör satılıyordu. Geçen sene 73 bin traktör satıldı. Bu mu sanal büyüme? 2003'te 91 bin, 2017'de 723 bin otomobil satıldı. Bu mu sanal büyüme?" dedi.

- "ŞİMDİ ARTIK BU ACILARI SONA ERDİRMEK ZAMANIDIR"

Binali Yıldırım, AK Parti'nin yapmayacağı hiçbir şeyi söylemediğini aktararak, katılımcılara şöyle seslendi:

Başbakan Yıldırım Kırklareli'nde müjdeleri sıralardı "Ekonomik büyümede, refahta daha güçlü atılımları birlikte yapacağız. Bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz olan gençlerle Cumhuriyetimizin 100. yılına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine birlikte yürüyeceğiz inşallah. Yeni dönem güçlü meclis, güçlü hükümet dönemidir. 25 Haziran sabahı meclis daha itibarlı, hükümet daha güçlü, yargı daha etkin olacak. Biz, bu seçime Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Cumhur İttifakı nedir? 15 Temmuz'da alçak FETÖ'cülere bayrağı teslim etmeyen, ezanları dindirmeyen, bayrağımızı indirmeyen ruhtur, Yenikapı ruhudur. Terörü bu ülkenin topraklarından kazımak ve vatanımızı, milletimizi en güvenli hale getirmek için hayatını ortaya koymaktır. Cumhur İttifakı'nda AK Parti, MHP, BBP, Türkiye'nin ay yıldızlı bayrağını en yükseklere taşımaya çalışan vatan evlatları var.

Başbakan Binali "Yıldırım Bizden önce 30 yılda yapamadılar" Cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğu hemen ilk günden itibaren Muharrem İnce, koşa koşa Edirne'ye gitti. Niçin gitti biliyor musunuz? Edirne'yi çok sevdiğinden mi gitti? PKK'ya açıkça destek veren, PKK'lıların cenazesine gitmeyenleri cezalandırırım diyen, hapisteki 6-7 Ekim olaylarının failini ziyarete gitti. Cumhuriyetin kurucusu CHP'ye destek veren kardeşlerime sesleniyorum; bölücülere, bu ülkenin polisini, evlatlarını, öğretmenlerini gözünü kırpmadan öldürenlere destek vermek neyin nesi oluyor? Buradan soruyorum; Atatürk'ün partisini bu duruma düşürenlere hesap soracak mısınız?" FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Yıldırım, "Sürekli Tayyip Erdoğan'ı indirmekten bahsediyorlar. Dışarıdaki sözde dostlarımız da aynı şeyi söylüyorlar. 'Türkiye'yle birlikte yol yürürüz ama Tayyip Erdoğan olmasın.' Niye? Tayyip Erdoğan dik duruyor, dik, eğilmiyor. Onun için hazmedemiyorlar.