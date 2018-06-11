CHP zihniyeti asla şoför koltuğuna oturamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Kocaeli
Milli İrade Meydanı'nda da coşkulu bir kalabalığa seslendi. "Kocaeli'nde bugün başka bir gün. Bu topluluk dosta güven, düşmana korku verir" diyen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:
24 Haziran bir başka. Türkiye
yeni bir döneme giriyor. Dünya bizimle nasıl uğraşıyor görüyorsunuz. Bizimle uğraşan dünyaya en güzel cevabı siz vereceksiniz, demokratik bir şekilde oylarınızla vereceksiniz.
Yasakçı, baskıcı, diktatör, tek adam anlayışının temsilcisi CHP
zihniyetinin bir daha Türkiye'nin şoför koltuğuna oturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka iş tanımayan bu çapsızların niyetlerini gerçekleştirmesine rıza göstermeyeceğiz.
Tek parti CHP'si yıllardır bu milleti inim inim inlettiler. Kalkınma hamlemizi durdurdular. Bu ülkede 18 yıl boyunca Allah-u ekber nidasını minarelerimize çok görenler, şimdi yeni baskıların, yeni yıkımların hesabını yapıyorlar. Bunlar ezanı Türkçe okutanlar değil mi?