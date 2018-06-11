Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendine çekidüzen vermezse olay farklı yerlere gider.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Esenler'de yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" programında konuştu

Konuşmadan satır başları

"Filistin'de her gün masum çocuklar, kadınlar, erkekler tekerlekli sandalyedeki engelliler, yaralılara yardım eden hemşireler katlediliyor. Zalim İsrail yönetimi, siyonist İsrail yönetimi Filistinlilere adeta nefes aldırmıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize zalimlerden, zulmedenlerden dost olmaz"

(Avusturya cami kapatma) Kendine çekidüzen vermezse olay farklı yerlere gider.

Buradan Avrupa'ya, doğrusu Avusturya'ya, Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı-hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah bu defa tarih güçlünün değil, haklının zaferini yazacak"