Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ şüphelisi 18 subay adliyede

şüphelisi 18 subay adliyede

merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında görevdekilerin de bulunduğu 1'i albay, 18 subay adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 14:05
FETÖ şüphelisi 18 subay adliyede

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, /PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçen 30 Mayıs'ta 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında görevde olan ve ihraç edilenlerin de bulunduğu 18 subay gözaltına alındı.

Elazığ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 1 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 5 yüzbaşı ve 8 üsteğmen, bugün sabah saatlerinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Elazığ merkezli Ankara, İstanbul, , Sakarya, , Mardin, , ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarla yakalanan şüphelilerin savcılık sorgularının başladığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ şüphelisi 18 subay adliyede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN