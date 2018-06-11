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'da terör operasyonu

'da terör örgütü /'ya yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 11:35
Malatya'da terör operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "örgütün propagandasını yapmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devlet kurum ve organlarını aşağılamak, cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" suçlarına karışanlara yönelik operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda A.E, H.K, B.T. ve A.K gözaltına alındı.

Diğer zanlının da yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Malatya'da terör operasyonu
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