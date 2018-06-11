SABAH Yazarlar Kulübü Trabzon’da

24 Haziran'a yaklaşırken Sabah Yazarlar Kulübü Türkiye'nin dört bir yanında "Türkiye'nin Seçimi"ni anlatmaya devam ediyor. Kulüp bu kapsamda Trabzon'da vatandaşlar ile bir araya geliyor. Ortahisar Belediyesi'nde gerçekleşecek program kapsamında Türkiye'nin seçim gündemi ele alınacak. Bugün saat 14.00'te başlayacak panelin moderatörlüğünü Takvim Gazetesi köşe yazarı Faruk Erdem
yönetecek. Panele SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Daily Sabah Gazetesi köşe yazarı Ozan Ceyhun
, atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Takvim Gazetesi köşe yazarları Bekir Hazar ve Zafer Şahin katılacak.