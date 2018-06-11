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SABAH Yazarlar Kulübü Trabzon’da

Giriş Tarihi: 11.6.2018
24 Haziran'a yaklaşırken Sabah Yazarlar Kulübü Türkiye'nin dört bir yanında "Türkiye'nin Seçimi"ni anlatmaya devam ediyor. Kulüp bu kapsamda Trabzon'da vatandaşlar ile bir araya geliyor. Ortahisar Belediyesi'nde gerçekleşecek program kapsamında Türkiye'nin seçim gündemi ele alınacak. Bugün saat 14.00'te başlayacak panelin moderatörlüğünü Takvim Gazetesi köşe yazarı yönetecek. Panele SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Daily Sabah Gazetesi köşe yazarı , atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Takvim Gazetesi köşe yazarları Bekir Hazar ve Zafer Şahin katılacak.
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SABAH Yazarlar Kulübü Trabzon’da
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