Sokak çatışmalarını organize eden PKK'lı terörist Türkiye'ye girerken yakalandı

Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda, terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Haseke'nin Resulayn ilçesinden Türkiye'ye terör örgütü mensuplarının geçmeye çalışacağı bilgisiyle harekete geçti.

Ekipler, hudut hattında alınan güvenlik önlemlerini artırıp çalışma yaptı. Ceylanpınar'ın Maden Mahallesi'nden geçen sınır hattında önlem alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden 2 sahte kimlik çıktı. Yapılan incelemede şüphelinin, Adana 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak', Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'terör örgütü propagandası yapmak' ve Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından aranan PKK'lı terörist Sezer Duruk olduğu belirlendi. Duruk'un ayrıca, 2015'teki terör operasyonları sırasında, Diyarbakır'ın Sur ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokak çatışmalarını organize edip, Şırnak'ta Fen Lisesi'ne bombalı saldırı düzenlediği de tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen Sezer Duruk, tutuklanarak cezaevine konuldu.

