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Son dakika: soruşturması... 'ın tweet'ine 3 yıl istendi

Son dakika gelişmesi: Sosyal medya hesabında ABD'de karara bağlanan bir davada 'a ceza verildiğini iddia eden İyi Parti YİK üyesi hakkında, "İtibarın korunması" ve "itibarın zedelenmesi" suçlarından 3 yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 13:16 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 13:20
Son dakika: Halkbank soruşturması... Kerim Yılmaz'ın tweet'ine 3 yıl istendi

ABD'de karara bağlanan bir dava sonrası sosyal medya hesabında 'ın ceza aldığını iddia eden bir paylaşımda bulunan hakkında başlatılan soruşturma sonuçlandı. Halkbank'ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu tutuklanan Kerim Yılmaz hakkında dava açıldı. Davanın iddianamesinde, şüpheli Kerim Yılmaz'ın 24 Mayıs 2018 tarihli sosyal medya paylaşımı ile şikayetçi Halkbankası'na yönelik gerçeğe aykırı ve manipülatif paylaşımda bulunduğu savunuldu. Şüphelinin soruşturmaya konu paylaşımı ile elektronik bilgi iletişim araçları ile şikayetçinin itibarını kırabilecek, şöhretine ve servetine zarar verebilecek asılsız haber yaydığı belirtilen iddianamede, "Bu suretle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 74 ve 158/1 maddesine muhalefet ettiği" kaydedildi.



3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin bu suretle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında tehlike suçu olarak kabul edilen elektronik iletişim araçları ile banka itibarının zedelenmesi suçunu işlediği savunulan iddianamede, şüphelinin, "İtibarın korunması" ve "itibarın zedelenmesi" suçlarından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği 51. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Son dakika: İyi Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

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Son dakika: Halkbank soruşturması... Kerim Yılmaz'ın tweet'ine 3 yıl istendi
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