Adil Öksüz'ün baldızı hakim karşısına çıktı

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Tetik ile avukatı ve yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanık Tetik, savunmasını yaptı.

"ByLock" kullanmadığını öne süren Tetik, "ByLock suçlamasını kabul etmiyorum. İddianameyi elime aldığımda öğrendim. ByLock kullanmadım. Adil Öksüz'ü saklamakla suçlanıyorum, bunu kabul etmiyorum. Kendisi babamın evine geldi, burası benim ikametgahım değildir. Bütün ailem bunla suçlandı. Adil Öksüz kendi arabasıyla geldi, sabah kalktı kahvaltı yaptı. Çevirme esnasında gözaltına alındığını, sonra serbest bırakıldığını söyledi sonra da evden gitti. Kendisi ile bir diyaloğum olmadı. Akşam saatlerinde polisler eve gelince arandığını öğrendik. Kaçak olduğunu bilseydik polise teslim ederdik. Bütün ailem mağdur oldu. Gerçek suçluların ortaya çıkmasını istiyoruz. Beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dijital materyal raporunun İl Emniyet Müdürlüğü'nden istenmesi için müzekkere yazılmasını ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Sanığın avukatı da müvekkilinin beyanlarına iştirak ettiklerini, gelen belgelerden aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek, sanığın beraatını talep etti.

"ByLock" görüşme içerikleri için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve dijital materyal raporu için de İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanık Tetik'in, eniştesi olması nedeniyle Adil Öksüz'ün örgüt içerisindeki konumunu bileceği, aynı apartmanda ikamet ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tetik'in, Adil Öksüz'ün haziran ayında eşi Aynur Öksüz'ü Amerika'ya bırakıp geldiğini ve 13 Temmuz 2016'da siyah renkli bir araçla Ankara'ya gittiğini bildiği, Öksüz'ü ailesi ile birlikte yaşadığı ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır. Sanığın örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini, hedef ve yöntemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiği, gerek görevi sırasındaki şahsi gerek mali faaliyetleri dolayısıyla terör örgütüne finansman sağladığı anlaşılmıştır."

İddianamede ayrıca, sanık Tetk'in "ByLock" programının kullanıldığının tespit edildiği aktarılarak, Tetik'in Bank Asya'da hesabının bulunduğu, hesabını aktif kullandığı belirtildi.