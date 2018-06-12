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Ankesör soruşturmasında 20 tutuklama daha

/'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan mensuplarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan örgüt mahrem imamları ve örgüte mensup askerlerden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 18:46
Ankesör soruşturmasında 20 tutuklama daha

Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan mensuplarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

7'Sİ İMAM, 17'Sİ ASKER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından 'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 7 asker şahıslardan sorumlu sivil sözde imam ile 17 örgüt mensubu asker gözaltına alındı.

Askerlerin imamlar tarafından kullanılan kamuya açık hatlarla kendileriyle irtibat kurulan ve ayrıca itirafçı ifadelerinde örgüt mensubu olarak geçen şahıslar olduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemleri ardından gönderildikleri savcılıkça tutuklamaya sevk edildi.

20 TUTUKLAMA

7 asker şüphelinin ise etkin pişmanlıktan faydalandığından önceden emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. Tutuklamasevk edilenlen 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, serbest bırakılanların etkin pişmanlıktan faydalandığı öğrenildi.

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Ankesör soruşturmasında 20 tutuklama daha
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