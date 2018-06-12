Ankesör soruşturmasında 20 tutuklama daha

Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan TSK mensuplarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

7'Sİ İMAM, 17'Sİ ASKER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 7 asker şahıslardan sorumlu sivil sözde imam ile 17 örgüt mensubu asker gözaltına alındı.

Askerlerin imamlar tarafından kullanılan kamuya açık hatlarla kendileriyle irtibat kurulan ve ayrıca itirafçı ifadelerinde örgüt mensubu olarak geçen şahıslar olduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemleri ardından gönderildikleri savcılıkça tutuklamaya sevk edildi.

20 TUTUKLAMA

7 asker şüphelinin ise etkin pişmanlıktan faydalandığından önceden emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. Tutuklamasevk edilenlen 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, serbest bırakılanların etkin pişmanlıktan faydalandığı öğrenildi.