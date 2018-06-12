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Başbakan 'dan önemli açıklamalar

Başbakan , " maalesef bu göçmen politikası bakımından ile olan anlaşmasını gereği gibi uygulamıyor, uygulayamıyor ve bu konuda da Türkiye hala büyük bir fedakarlık yapmaya devam ediyor. Dostlarımızın, Türkiye'nin yaptığı bu fedakarlığı bir an önce görmelerini bekliyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefi devam ediyor ancak Türkiye'nin tek başına yapacağı bir iş değil" açıklamasını yaptı

Giriş Tarihi: 12.6.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 11:56
Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan : "Trans Avrupa ulaşım koridorunun tarafındaki yeni hızlı tren projesine de birkaç ay içerisinde başlıyoruz. 'dan 'ye 233 kilometrelik bu hatla birlikte Avrupa, Balkanlar, Anadolu topraklarından ve Uzakdoğu'ya kadar gidecek tarihi İpekyolu tekrar canlanmış olacak. Aynı zamanda bu bağlantı, Türkiye üzerinden 'a ve Avrupa'ya ulaşım koridorlarının tamamlanmasını da temin edecektir."

"TÜRKİYE BÜYÜK FEDAKARLIKLAR YAPIYOR"

" maalesef bu göçmen politikası bakımından Türkiye ile olan anlaşmasını gereği gibi uygulamıyor, uygulayamıyor ve bu konuda da Türkiye hala büyük bir fedakarlık yapmaya devam ediyor. Dostlarımızın, Türkiye'nin yaptığı bu fedakarlığı bir an önce görmelerini bekliyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefi devam ediyor ancak Türkiye'nin tek başına yapacağı bir iş değil. Avrupa Birliği'nin gelecek vizyonunu belirlemesi ve bu konuda kafa karışıklığını bir an önce gidermesi gerekiyor. Dolayısıyla Bulgaristan ile bizim geliştirdiğimiz ikili iyi ilişkilerin daha ileri taşınarak Avrupa Birliği'ne de örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz."

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Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
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