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'nün yapılanmasına yönelik operasyon

merkezli 11 ildeki operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 14:26
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

merkezli 11 ilde, /PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 zanlı adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Örgütle bağlantısı olduğu iddia edilenleri yakalamak için 6 Haziran'da Muğla merkezli Kocaeli, Ankara, İzmir, Bilecik, Trabzon, Hatay, Diyarbakır, Bursa, ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
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