FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Muğla merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 zanlı adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Örgütle bağlantısı olduğu iddia edilenleri yakalamak için 6 Haziran'da Muğla merkezli Kocaeli, Ankara, İzmir, Bilecik, Trabzon, Hatay, Diyarbakır, Bursa, Kilis ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.