Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hatay'da uyuşturucu operasyonu

'da operasyonu

'ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonunda 2 milyon 995 bin 860 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 12.6.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 14:18
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan 'a ardından Suudi Arabistan'a yüklü miktarda hap sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, Karaali Mahallesi'nde boş bir arazide park halinde bulunan tırda narkotik köpeği Rambo'nun da katılımıyla arama yaptı.

Tırın dorsesindeki 60 demir silindir içerisine zulalanmış 499 kilo 310 gram ağırlığında 2 milyon 995 bin 860 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatıyla ilgili kimliği belirlenen bir zanlının arandığı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN