Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan Hatay'a ardından Suudi Arabistan'a yüklü miktarda uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, Karaali Mahallesi'nde boş bir arazide park halinde bulunan tırda narkotik köpeği Rambo'nun da katılımıyla arama yaptı.

Tırın dorsesindeki 60 demir silindir içerisine zulalanmış 499 kilo 310 gram ağırlığında 2 milyon 995 bin 860 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatıyla ilgili kimliği belirlenen bir zanlının arandığı bildirildi.