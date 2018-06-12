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- ittifakı bir kez daha ortaya çıktı!

'nin 1.sıra adayı , -HDP ittifakını gözler önüne seren itiraf gibi bir açıklama yaptı. Gergerlioğlu, 'nin dün 'da yaptığı mitingi kastederek, "Bana kaç gündür CHP seçmeni soruyordu HDP'nin baraj altında kalma riski olduğunu biliyoruz, destekleriz ama ya 2.tura İnce kalırsa Kürtler ne yapar, ya İnce'yi desteklemezlerse? Bugün Diyarbakır'da cevabı verildi sanırım. Kürtler ne yapacağını bilir, hiç merak etmeyin" dedi. Gergerlioğlu aynı zamanda FETÖ'ye yakın haber sitesi Ahval'da köşe yazıları kaleme alıyor...

Giriş Tarihi: 12.6.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 17:28
HDP-CHP ittifakı bir kez daha ortaya çıktı!

24 Haziran lerine kısa bir süre kala ve arasında yapılan kirli ittifak bir kez daha yüzünü çıkardı.

HDP'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Milliyetçi seçmenden oy alabilmek için HDP ile gizli ittifakını gizlemeye çalışan CHP'nin dün 'daki mitingi ve sonrasında HDP'nin 1.sıra milletvekili adayı 'nun açıklamaları gündeme bomba düştü.

"CHP SEÇMENİ SORUYORDU..."

Gergerlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bana kaç gündür CHP seçmeni soruyordu HDP'nin baraj altında kalma riski olduğunu biliyoruz, destekleriz ama ya 2.tura İnce kalırsa Kürtler ne yapar, ya İnce'yi desteklemezlerse? Bugün Diyarbakır'da cevabı verildi sanırım. Kürtler ne yapacağını bilir, hiç merak etmeyin" diyerek gizli ittifakı deşifre etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'liler ile kol kola sözde adalet yürüyüşü gerçekleştirmişti...

HDP ADAYI AHMET ŞIK DA BENZER AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

HDP'nin İstanbul milletvekili adayı da, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin ikinci tura kalması halinde HDP'nin parti olarak İnce'ye destek vereceğini söylemişti.

Seçime kısa bir süre kala gelen bu açıklamalar HDP ve CHP arasında yürütülen gizli ittifakı tüm gerçekleri ile ortaya koymuş oldu.

İşte CHP-HDP ittifakının adresi!

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HDP-CHP ittifakı bir kez daha ortaya çıktı!
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