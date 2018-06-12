HDP-CHP ittifakı bir kez daha ortaya çıktı!

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala CHP ve HDP arasında yapılan kirli ittifak bir kez daha yüzünü çıkardı.

HDP'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Milliyetçi seçmenden oy alabilmek için HDP ile gizli ittifakını gizlemeye çalışan CHP'nin dün Diyarbakır'daki mitingi ve sonrasında HDP'nin Kocaeli 1.sıra milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun açıklamaları gündeme bomba düştü.

"CHP SEÇMENİ SORUYORDU..."

Gergerlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bana kaç gündür CHP seçmeni soruyordu HDP'nin baraj altında kalma riski olduğunu biliyoruz, destekleriz ama ya 2.tura İnce kalırsa Kürtler ne yapar, ya İnce'yi desteklemezlerse? Bugün Diyarbakır'da cevabı verildi sanırım. Kürtler ne yapacağını bilir, hiç merak etmeyin" diyerek gizli ittifakı deşifre etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'liler ile kol kola sözde adalet yürüyüşü gerçekleştirmişti...

HDP ADAYI AHMET ŞIK DA BENZER AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

HDP'nin İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık da, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması halinde HDP'nin parti olarak İnce'ye destek vereceğini söylemişti.

Seçime kısa bir süre kala gelen bu açıklamalar HDP ve CHP arasında yürütülen gizli ittifakı tüm gerçekleri ile ortaya koymuş oldu.