Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kayseri'de FETÖ'ye 5 gözaltı

'de 'ye 5 gözaltı

'de düzenlenen / operasyonunda örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde çalışan 5 kişi, gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 11:56
Kayseri'de FETÖ'ye 5 gözaltı

'de düzenlenen / operasyonunda örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde çalışan 5 kişi, gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. Daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan H.K., V.M.L., S.T., M.A ve A.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullandıkları belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de FETÖ'ye 5 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN