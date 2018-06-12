Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Kandil operasyonunun seçimle alakası yok

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin AA Editör Masası'na katıldı. Canikli gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Konuşmadan satırbaşları;

"BU OPERASYON DAHA ÖNCEDEN PLANLANDI, SEÇİMLE ALAKASI YOK"

"Üs bölgeleri kuruldu, bir sonraki sürece geçiyoruz. Kandil operasyonu daha önce başladı. Bunun planlama aşamaları çok daha önce başladı. Seçim süreci ile alakası yok. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile orada terörü söküp atana kadar ve kalacak şekilde üs bölgeleri oluşturmak suretiyle bu operasyona başlamıştık. Neredeyse bir yıla yakın bir süre önce planlama aşamaları başlamıştı. Biz, teröristler temizlenene kadar orada olacağız. Kuzey Irak'ta kalacağız. Çünkü orası terör örgütü PKK'nın ana bölgeleri var. Karargah olarak kullandıkları bir bölge orası. Teröristler orada yerleşim olarak orayı kullanıyorlar. Köylüler arasına saklanıp sivil halkı kalkan olarak kullanıyorlar. Elbette bu operasyon sivil halka zarar verilmeden yapılacaktır."

"HİÇBİR ÜLKENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK, OLMADI DA"

"İran destek konusunda sıcak yaklaştığını ifade etti. Görüşmelerimiz devam ediyor. Güvenlik gerekçeleriyle ve hiçbir şekilde başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne halel gelmeyecek şekilde ve geçici olarak, ama bu geçicilik bütün teröristler o bölgeden temizlenene ve o bölgeden bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Geçici operasyon yapıp dönmek değil. Yılbaşından bugüne kadar 500'den fazla terörist Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi. Son operasyon diğerlerinden farklı. Bir defa oradan çok ciddi olarak ülkemize bir saldırı gerçekleştiriliyor. Çok ciddi sızmalar söz konusu. Son derece dağlık bir arazi. Terörün, teröristlerin de kolayca hareket etmelerine imkan sağlayan bir yol, arazi şartları söz konusu."

"KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUMU ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR HADİSE"

"Kuzey Irak'tan teröristler devamlı saldırıyorlar. Bütün onlar ortadayken Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkıp bunu etkisizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya yönelik, aslında teröristleri korumaya yönelik bir çaba içerisine girdiğini görüyoruz bir kez daha. Çok üzüntü verici bir hadise. (İnce'nin İsmail Metin Temel'le ilgili sözleri) Afrin'e girdiği için, teröristleri temizlediği için şimdi onun intikamı alınıyor."

"Muharrem İnce'nin ne morale ihtiyacı var? Esas fedakarlığı yapan askerlerimiz ve onların komutanları. Bütün askerlerimiz, komutanlarımız o ateş hattında bu toprakları canları pahasına korumaya çalışıyor, gerektiğinde şehadete yürüyor korkusuzca. Esas morale ihtiyacı olan onlar. (CHP) Demirtaş gibi kişileri de destekleyici, onların serbest bırakılması ya da o anlama gelebilecek açıklamalarla onlara destek verenlerin yanında bir duruş sergiliyorlar. Terörle mücadele edene hakaret ediyor, teröre destek verenin yanında bulunuyor. Terörle mücadeleyi zafiyete uğratma potansiyeli olan yaklaşımdır bu. Ama maalesef CHP, genelde Sayın Kılıçdaroğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayları İnce de benzer yaklaşım içerisinde." açıklamalarını yaptı.

"TÜRKİYE VE AMERİKA TARAFINDAN BİRLİKTE BELİRLENECEK"

Milli Savunma Bakanı Canikli, "(Menbiç'e ilişkin mutabakat) Bizim baştan beri düşüncemiz şu, Suriye iç savaşı başlamadan önceki demografik yapıya uygun ve onu yansıtacak şekilde yerel yönetimler oluşturulacak. Yerel yönetimde yer alacaklar da yine Amerika ve Türkiye tarafından birlikte belirlenecek. Sayın Mattis'le görüşmemizdeki 'Hiçbir şekilde oyalama olmayacağı' ifadesi son derece önemlidir, bizim açımızdan. Bu ifadeyi çok açık ve net bir şekilde kullanmıştır." dedi.