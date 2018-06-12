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’in kabrine ziyaret

Giriş Tarihi: 12.6.2018
Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaret
Cumhurbaşkanı , şehidi 'in kabrini ziyaret etti. Erdoğan, kent merkezinde düzenlediği mitingin ardından Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine geçti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret eden Erdoğan, şehitlikte dua etti ve kabirdeki çiçekleri suladı.

BABASI VE ABİSİ EŞLİK ETTİ
Erdoğan'a ziyaretinde şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir, kardeşi Soner Halisdemir ve abisi Doğan Halisdemir de eşlik etti. Erdoğan, ziyaretinin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı, bazı vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.
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Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaret
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