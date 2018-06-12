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'da operasyonu

'ın Malkara ilçesinde gerçekleştirilen operasyonunda 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirilirken 1 kişi yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 11:49
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.Ö'nün Edirne'nin Keşan ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına İstanbul'dan madde temin ettiği ihbarı üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu, İstanbul'dan aldığı yi Edirne'nin Keşan ilçesine getiren M.E.Ö'nün kullandığı 06 AV 3372 plakalı otomobili Tekirdağ'ın Malkara ilçesi sınırları içinde durdurdu.

Yapılan aramada polis ekipleri otomobilde, 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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