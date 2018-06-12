Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.Ö'nün Edirne'nin Keşan ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına İstanbul'dan uyuşturucu madde temin ettiği ihbarı üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu, İstanbul'dan aldığı uyuşturucu maddeyi Edirne'nin Keşan ilçesine getiren M.E.Ö'nün kullandığı 06 AV 3372 plakalı otomobili Tekirdağ'ın Malkara ilçesi sınırları içinde durdurdu.

Yapılan aramada polis ekipleri otomobilde, 1 kilo 100 gram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.