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ler sığınakta kadın kıyafetiyle tiyatro oynamış

'un Karayazı ilçesinde, etkisiz hale getirilen terör örgütü 'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu "Adil" kod adlı Tarık Şen ve diğer lerin kaldığı sığınak ortaya çıkarıldı. Ele geçirilen belgelerden etkisiz hale getirilen teröristlerin sığınakta kadın kıyafeti giyip tiyatro oynadığı tespit edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 17:02
Teröristler sığınakta kadın kıyafetiyle tiyatro oynamış

TİYATRO OYUNU OYNADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

'un Karayazı ilçesinde, etkisiz hale getirilen terör örgütü 'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu "Adil" kod adlı Tarık Şen ve diğer lerin, sığınakta kadın kıyafeti giyip tiyatro oynadığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi'nde 2 Mart'ta etkisiz hale getirilen 4 teröristin barındığı sığınağı bulmak için araştırma yaptı.

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Teröristler sığınakta kadın kıyafetiyle tiyatro oynamış
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