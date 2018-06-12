Teröristler sığınakta kadın kıyafetiyle tiyatro oynamış

TİYATRO OYUNU OYNADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu "Adil" kod adlı Tarık Şen ve diğer teröristlerin, sığınakta kadın kıyafeti giyip tiyatro oynadığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi'nde 2 Mart'ta etkisiz hale getirilen 4 teröristin barındığı sığınağı bulmak için araştırma yaptı.