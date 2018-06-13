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'da nefes kesen operasyonu

'da narkotik ekiplerinin yaptığı nefes kesen operasyonunda 54 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken 3 kişi ise gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 09:00 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 09:01
Bursa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat sonucunda kente yüklü miktarda madde sokulacağı bilgisini elde etti. Operasyon için düğmeye basan Narkotim ekipleri , B.A., Ö.K. ve K.D. isimli şahısları takibe altına aldı. Ekipler yaptıkları takip sonucunda şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Nefes kesen operasyonun sonucunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 54 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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Bursa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu
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