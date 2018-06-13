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kullanıcısına hapis cezası

Örgütün şifreli haberleşme programı 'u kullandığı belirlenen sanık 'e, "silahlı terör örgütüne üye omak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 18:24
ByLock kullanıcısına hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliği suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık , 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanık Kazel, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı 'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespit ve yazışma içeriklerini kabul etmeyen Kazel, suçsuz olduğunu savundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kazel'e "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hükümle birlikte Kazel'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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