Çanakkale'de FETÖ operasyonunda 8 asker tutuklandı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Kara, Hava ve Jandarma komutanlıklarındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3'ü muvazzaf subay, 13'ü astsubay, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanırken, 8 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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