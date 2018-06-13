Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün Trabzon'da mitingimiz vardı. Muhteşemdi. Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Tarihi önem açısından önemli bir projeydi.

- (Güneysu açıklaması) Buraya geldiğimde huzur hissediyorum. Buraya geldiğimde taş çatlasa bir hafta kalıyorum. Kökten kopmamak lazım. Çocukluğumuzda babam her yaz tatilinde bizi buraya getirirdi. O zamanlar ilçe değildi, nahiyeydi.

Türkiye artık İHA-SİHA üretiyor. Tankta prototip hazırlandı, yakında üretime geçilecek. TOMA'lar artık Türkiye'de yapılır hale geldi. Yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. ATAK helikopterlerini ürettik ve ihraç eder hale geldik.

- Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan yerli sanayi şimdi yüzde 65. Onlara sorsan bunu bilmezler. Çünkü onlar dertli değil, biz dertliyiz.

- Bunlar müstemleke ama biz kendi irademizi ortaya koyduk. İsrail Heron'larını verdi ama arıza çıkardılar. ABD kongresi ise İHA satışına izin vermedi. Çok şükür artık kendi üretimimizi yapıyoruz.

- Putin'e S-500 füzesini birlikte yapmayı teklif ettim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ın S-300'leri var. Şu anda onda S-300 varken ona böyle bir şeyi söylemiyorsun. Öbür tarafta NATO dışında aynı şekilde Suriye'de bunlar var, her hangi bir şey söylemiyorsun. Türkiye'ye gelince böyle bir takılma politikası, bunu anlamak mümkün değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir."

-24 Haziran sonrası ilk işimiz OHAL'i kaldırmak olacak.