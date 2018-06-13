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’de 10 kişiye teröre destek gözaltısı

'de  hesaplarından terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 14:33
İzmir’de 10 kişiye teröre destek gözaltısı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hesaplarından terör örgütleri DHKP-C ve Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri'ne (DKP/BÖG) destek verdikleri tespit edilen 10 şüphelinin adreslerine, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, örgütlerin faaliyetleri hakkında çok sayıda doküman ve dijital malzeme bulundu.Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İzmir’de 10 kişiye teröre destek gözaltısı
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