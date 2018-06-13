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’de operasyonu: 4 asker tutuklandı

Son dakika haberi... ’de /PDY silahlı terör örgütüne üye olma iddiası ile yapılan operasyonlarda 23’ü muvazzaf 2’si ihraç toplam 25 asker gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 15:43
Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 4 asker tutuklandı
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde /PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile ilgili operasyon başlatıldı. Körfez ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yapılan operasyonlarda 23'ü muvazzaf, 2'si ihraç toplam 25 asker gözaltına alındı. Emniyetteki sorguların ardından şahıslar 6-12 Haziran tarihlerinde mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 19 şahıs ile adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 4 asker tutuklandı
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