Mardin'de Ak Parti Gençlik Kolları üyelerine saldırı

Merkez Saraçoğlu Mahallesi'nde dün gece seçim çalışması yapan Ak Parti Gençlik Kolları üyelerine yaklaşık 30 kişilik bir grup, taş, sopa ve bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu 3 kişi yaralanırken, yaralılar Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganlar, ihbür üzerine olay yerine polisin gelmesiyle ara sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi.

Olayı duyan Ak Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, milletvekili adaylarından Şeyhmus Dinçel, Ahmet Kaya, Artuklu İlçe Başkanı Murat Bayar ve partililer, Mardin Devlet Hastanesi'ne gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mardin İl Başkanı Nihat Eri, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Artuklu Ak Parti Mahalle buluşmaları kapsamında yapacakları Saracoğlu Mahalle buluşması için hazırlık çalışmaları yaparken, Gençlik Kolları ve mahalle teşkilatı üyelerine HDP'li grup tarafından saldırı düzenlendiğini söyledi. Eri, şunları söyledi:

"HDP seçim bürosundan hareket eden giydirilmiş bir seçim propaganda minibüsünden çıkan 15-16 kişi ile ara sokaklardan ve civardaki mezarlıkta önceden saklanan 30-40 kisilik bir grup parti bayraklarımızı ve şanlı bayrağımızı yakmış ve yanar vaziyette arkadaşlarimızın üzerine fırlatmışlardır. Artuklu Kadın Kolları yönetimimizden Perihan Saidoglu adlı bir üyemiz de saldırıdan nasibini almış, 4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde darp edilmiştir. İki gün önce Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi'nde seçim çalışması yapan Kadın Kollarımıza ait bir seçim otobüsü ile Dargeçit Deyvan'da (Sümer) bir seçim otobüsümüz taşlanmıştı. Dün gece de Derik teşkilatımız bir köyde seçim çalışması yaparken taşlı bir saldırıya uğradı, camları kırıldı. Partimize yönelen bu çirkin saldırıları şiddetle kınarken, halkın uyanışından ve Ak Parti'ye yönelmesinden paniğe kapılan ve hırçınlaşan HDP'nin bu kışkırtıcı tavrına rağmen, seçimin selameti ve canımızdan aziz bildiğimiz bu cennet vatanın huzuru için soğukkanlılığımızı sonuna kadar koruyacağımızı da kamuoyuna saygıyla duyururuz."

