O FETÖ'cülere ceza yağdı

Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve aileleri ile yakınları katıldı. İddia makamının geçen celsedeki mütalaasına karşılık ek süre talebinde bulunan sanıklar son savunmalarını yaptı. Çoğu örgütün gizli haberleşme programı bylock kullandığı öne sürülen sanıklar haklarındaki iddiaları reddetti, beraatlarını istedi.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ"

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, sanıklardan Sadullah Hizan'ın 10 yıl, Bekir Kaya, Burhan Orak, Erdal Simav, Fazlı Acımaz, İdris Çiftçi, İlyas Ceyhan, Mustafa Eyüboğlu, Mustafa Filiz ve Muttalip Özcan ile Rasık Fikrullah Kaya'nın 9 yıl 8 ay 7 gün, Mustafa Aksoy, Mustafa Batki, Orhan Afat, Muhammed Emin Güney ve Seyithan Türe ile Yücel Keyvan'ın 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Ayrıca heyet, sanıklardan Ali Yolcu, Ali Rıza Yıldız, Erhan Akif Atila, Hasan Serkan Bayazıt, Mehmet Mustafa Hacet, İbrahim Serkan Sungur, Metin Çelikoğlu, Servet Sarıteke ve Şerif Keskin ile tutuksuz Vahdet Nizam'ın 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmalarına, Vahdet Nizam'ın sağlık sorunları nedeniyle tutuklanmasına yer olmadığına, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına, Abdullah Karagöz, Enis Öznük, Erdoğan Ergün, Harun Başaran ve Mehmet Tezel ile Muhammet Banko'nun 7 yıl 6 ay, tutuksuz sanıklar Medet Akpolat, Mustafa Tahmaz ve Yunus Kızılet'in 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmalarına, tutuksuz diğer sanıklar Mustafa Aslan ve Mustafa Akay'ın yakalandıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak itiraflarda bulundukları gerekçesiyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmalarına, ayrıca haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti haklarında karar verilen sanıkların, "anayasayı ihlal", "hükümeti yıkmaya teşebbüs", "terörizmin finansmanının engellenmesi kanununa muhalefet" suçlarının unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçlardan ayrı ayrı beraatlarına karar vererek diğer tutuksuz sanıklar hakkındaki dosyaların tefrikine hükmetti.