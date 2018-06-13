Şehit Aybuke öğretmenin ismi parka verildi

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin, 1200 Evler Mahallesi'nde yaptırdığı parka, terör örgütü PKK'nın Batman'daki silahlı saldırısında şehit olan Müzik Öğretmeni Şeyma Aybüke Yalçın'ın ismi verildi.

Müzik Öğretmeni Şeyma Aybüke Yalçın, geçen yıl 9 Haziran'da, görev yaptığı Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristin silahlı saldırısı sonucu şehit oldu. Denizli'de Merkezefendi Belediyesi, şehit Yalçın'ın ismini, 1200 Evler Mahallesi'nde yaptırdığı parka verdi. Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın'ın da aralarında bulunduğu vatandaşlar, şehidin isminin verildiği yürüyüş yolu ve parkın açılış törenine katıldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammed Subaşıoğlu, şehit öğretmenin isminin yürüyüş yolu ve parka vermelerinden dolayı gurur duyduklarını belirterek, "850 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunda ayrıca bisiklet yolu, fitness grupları, çocuk oyun alanları ve zıplayn gibi birçok imkan bulunuyor" dedi. Şehit Yalçın'ın babası Sadık Yalçın ise, şehit kızlarının isminin parka verilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Öğretmenler kutsal bir meslek. Biliyorsunuz, Peygamber Efendimizin mesleği. O nedenle Müslüman Türk milleti için öğretmenliğin çok ayrı bir yeri vardır. Eğitim ordusunun taze bir fidanı olan kızım maalesef dışarıdan güdümlü, içerideki iş birlikçi hainlerce Kozluk Belediye Başkanımıza düzenlenen suikast sonucunda, bizim kızımız da şehit oldu. Kızımızın isminin parka verilmesi bizi duygulandırdı" dedi.