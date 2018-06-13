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Son Dakika: 12 ilde eş zamanlı operasyon

Son dakika haberi... merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 31 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 13:11
Son Dakika: 12 ilde eş zamanlı operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadesi doğrultusunda 'nün mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli Diyarbakır, Van, Aydın, Batman, Kayseri, Eskişehir, , Tekirdağ, Kahramanmaraş, Malatya ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 zanlı yakalandı.

Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Son Dakika: 12 ilde eş zamanlı operasyon
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