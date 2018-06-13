Son Dakika: 12 ilde eş zamanlı operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadesi doğrultusunda FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli Diyarbakır, Van, Aydın, Batman, Kayseri, Eskişehir, İstanbul, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Malatya ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 zanlı yakalandı.
Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.