Türkiye'de bir ilk! AK Parti, Snapchat üzerinden kampanya gerçekleştirdi

Gençler arasında yoğun olarak kullanılan popüler sosyal medya uygulaması Snapchat'te, bu seçimde bir ilk yaşandı. Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti, Snapchat üzerinde bir kampanya çalışması gerçekleştirdi.

AK Parti'nin geliştirdiği filtre sayesinde seçmenler; seçim dönemi boyunca Snapchat profillerinde chat veya snap amaçlı olarak AK Parti filtresiyle paylaşımlar yapabiliyor.

ÜRETİLEN İÇERİKLER İNDİRİLİP BAŞKA PLATFORMLARDA DA PAYLAŞILABİLİYOR

Seçmenler, üretilen içerikleri ayrıca akıllı telefonlarına indirip başka platformlarda da paylaşabiliyorlar.

Ayrıca AK Parti, Snapchat üzerindeki "Web View" modeli ile seçim vaadlerini kullanıcılara detaylı olarak ulaştırmaya devam ediyor.

