Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Türkiye'de bir ilk! AK Parti, Snapchat üzerinden kampanya gerçekleştirdi

'de bir ilk! , üzerinden kampanya gerçekleştirdi

e sayılı günler kala, partilerin sosyal medyadaki kampanyaları da hızla devam ediyor. ’de ilk kez bir , üzerinde bir kampanya çalışması gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 17:33
Türkiye'de bir ilk! AK Parti, Snapchat üzerinden kampanya gerçekleştirdi

Gençler arasında yoğun olarak kullanılan popüler sosyal medya uygulaması 'te, bu de bir ilk yaşandı. 'de ilk kez bir , Snapchat üzerinde bir kampanya çalışması gerçekleştirdi.

'nin geliştirdiği filtre sayesinde seçmenler; seçim dönemi boyunca Snapchat profillerinde chat veya snap amaçlı olarak AK Parti filtresiyle paylaşımlar yapabiliyor.

ÜRETİLEN İÇERİKLER İNDİRİLİP BAŞKA PLATFORMLARDA DA PAYLAŞILABİLİYOR

Seçmenler, üretilen içerikleri ayrıca akıllı telefonlarına indirip başka platformlarda da paylaşabiliyorlar.

Ayrıca AK Parti, Snapchat üzerindeki "Web View" modeli ile seçim vaadlerini kullanıcılara detaylı olarak ulaştırmaya devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'de bir ilk! AK Parti, Snapchat üzerinden kampanya gerçekleştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN