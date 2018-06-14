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'daki davasında 5 tahliye

'da, /'nin Nazilli işadamları yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26'sı tutuklu toplam 108 kişinin yargılandığı davada 5 sanık tahliye edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 07:41
Aydın'daki FETÖ davasında 5 tahliye

/'nin Nazilli işadamları yapılanmasına yönelik 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Tüm sanıkların kişisel mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ahmet Gacar, Ekrem Aytekin, Halil İbrahim Kuyucu, Mesut Algan ve Cumhur Yöndem'in tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Aydın'daki FETÖ davasında 5 tahliye
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