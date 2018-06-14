Başbakan Binali Yıldırım: Bunları dertleri hizmeti değil

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"DERTLERİ HİZMET DEĞİL"

"Türkiye bu darbeleri yaşamasaydı, bugün dünyanın 16. değil, 7'inci ekonomisi olacaktı. Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun, bundan başka hiçbir şey söylemiyorlar, ne tesadüf ki dost bildiğimiz ülkeler de aynı şeyi söylüyor. Bunların derdi hizmet etmek değil, bunların durumuna acıyorum. Bunların önüne evraklar seriliyor, acaba yol mu yapsak diyorlar, e zaten AK Parti yapmış"

"BUNLARI ADI YIKIM EKİBİ"

"Osmangazi köprüsü pahalı diyorlar, en pahalı hizmet olmayan hizmettir. Bunların adı yıkım ekibidir, bir yapım ekibidir. Bir de yıkım ekibi var. Biz İmar barışını başlattık. Türkiye'de 13 milyon yapının sorunlarına çözüm getireceğiz. Biz bunlara İmar barışı diyoruz"