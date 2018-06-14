FETÖ’nün altın çocuğu tutuklandı

FETÖ
'nün üst düzey yapılanması için yetiştirdiği "Altın çocuklar" arasında yer alan ve Ankara'da yakalanan, Eskişehir
eski İstihbarattan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün tutuklandı. ByLock kullanıcısı da olan Aygün, Eskişehir'de görev yaptığı 2014'te aralarında gazeteciler, avukatlar, işadamları, politikacılar ve kamu görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 100 kişiyi dinletmişti. YUNANISTAN'A KAÇAMADI
Edirne'de Hudut Birliği, Yunanistan sınırında yasa dışı geçiş hazırlığında olan 4 kişiyi yakaladı. Bu kişilerinFETÖ'nün sözde Bilecik "il imamı" Turgut S. ile Ahmet Yasir K., hemşirelikten atılan Öznur S. ve terhisine bir gün kaldığı öğrenilen ve Kırklareli'de askerlik yaptığı belirtilen Onur B. olduğu tespit edildi. Haklarında arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlılar gözaltına alındı. İzmir'de etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin verdiği bilgilerle, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 31 kişi gözaltına alındı. Antalya
'da 6 gaybubet evine düzenlenen operasyonda aralarında örgütün Kütahya
bölge sorumlusu N.Y., Kütahya il abla yardımcısı R.Y, Denizli il ablası F.N.'nin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda da 5 sahte kimlik, 6 bin 805 dolar, 2 bin 715 avro ve 27 bin 300 lira para ele geçirildi. Zonguldak'ta iki muvazzaf asker, Bursa'da bir öğretmen yakalanırken, Çanakkale'De 8 muvazzaf asker, Uşak'ta 10 kişi, Gaziantep'te Nizip ilçe sorumlusu A.E. ile bir kişi tutuklandı. Rıdvan UYSAL-Erdoğan ÖZTÜRKMurat SAVAŞ/
SABAH