Huzurevine anlamlı ziyaret

Batman'ın Kozluk ilçesinde geçen yıl karne dağıtımından dönerken belediye başkanının aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın
adına yapılan yürüyüş yolu ve parkın açılışında şehit öğretmenin arkadaşları konser verdi. Merkezefendi Belediyesi tarafından şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adına 1200 Evler Mahallesi'nde yürüyüş yolu ve park yaptırıldı. Şehit öğretmenin isminin verildiği yürüyüş yolu ve parkın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, şehit Aybüke öğretmenin Batman'dan gelen müzik öğretmeni arkadaşlarının oluşturduğu koro tarafından konser verildi. Türkülerin seslendirildiği konserde "Hasretinle Yandı Gönlüm" adlı türkü söylendiği sırada duygulu anlar yaşandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çamlıca'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da eşlik ettiği Erdoğan, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi, onların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Huzurevindeki el işi atölyesini gezen, resim ve el sanatlarıyla uğraşan yaşlılarla sohbet eden Erdoğan, atık ürünlerden maketler yapan huzurevi sakini 73 yaşındaki Sulhi Polat'ın eserlerini inceledi. Erdoğan, görüşmelerde, sigara paketlerini aldığı yaşlılardan sigarayı bırakma sözü vermelerini istedi. "Önce sağlık" diyerek İshak Çakmak'tan (78) da sigara paketini alan ve sigarayı bırakmasını isteyen Erdoğan, bu paketleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştıracağını belirtti. Ailelere de seslenen Emine Erdoğan, huzurevinde kalanların ziyaret edilmesinin önemine işaret ederek, şunları söyledi: "Tabii birinci tercihimiz herkesin, yaşını almış büyüklerimizin ailesinin yanında olmasıdır. Ailesi yoksa ancak buralara gelmesini tercih ediyoruz. Çünkü onun kızı da bir gün yaşlanacak. Bu duruma gelecek. Onun için lütfen, gençler anne ve babalarını yanlarına alsınlar." Erdoğan, huzurevinde evlenen bir çifte ve diğer yaşlılara hediyeler verdi.