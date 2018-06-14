Kılıçdaroğlu ikinci davayı da kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiasında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'na açtıkları 5 davadan ikincisi de karara bağlandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nu 142 bin lira manevi tazminata mahkum etti. İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi
'nde görülen 1.5 milyon liralık manevi tazminat davasında mahkeme heyeti Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira, Ziya İlgen'e 17 bin lira, Osman Ketenci'ye 15 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a ise 10 bin lira manevi tazminatı haksız fiil tarihi olan 5 Aralık 2017'den itibaren yasal faizi ile birlikte ödemesine karar verdi. Mahkeme, Mustafa Erdoğan yönünden açılan davanın ise reddine hükmetti. Kılıçdaroğlu'nun Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen "5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmaya yer verilen dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, çocuklarını, kardeşini ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar isnat ederek ağır hakaretlerde bulunduğu belirtilmişti.