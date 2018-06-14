Özel Kuvvetler'in kullandığı silahı gömmeye çalışırken yakalandılar

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Tatlısu mahallesinde, Z.B. (59) isimli şahıs ailesi ile birlikte evine döndüğü sırada evinden iki kişinin çıktığını ve evdeki pantolonun cebinden bin TL parasının çalındığını belirterek Jandarma ekiplerine şikayette bulundu. Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları araştırmada ağaçlık bölge içerisinde Y.E.T. (29) ve N.K. (43) isimli şahısları bir adet bir çok ülkenin Özel Kuvvetler biriminin tercih ettiği Sig Sauer marka tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet 9 mm çapında fişek, 1 çift plastik eldiven ve 1 adet el fenerini toprağa gömmeye çalıştıkları esnada yakalayarak gözaltına aldılar. Şüpheli şahısların ifadesi sonrası kendilerine yardım ettiği tespit edilen Z.B.'nin akrabası Y.B. (34) isimli şahıs gözaltına alınarak çıkartıldığı mahkemenin ardından tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Öte yandan hırsızların gömmeye çalıştığı Almanya-İsviçre ortak yapımı Sig Sauer marka tabanca, zorlu dayanıklılık testlerinden kolayca geçebilmesi, her koşulda çalışması, çok dengeli oluşu, sonsuz namlu ömrü ve asla tutukluk yapmaması gibi sebeplerle birçok devletin özel kuvvet birimleri ve dünya liderlerinin yakın korumaları tarafından da tercih edilen Sig Sauer 12+1 mermi alıyor. Söz konusu silahın fiyatları ise 3 bin 850 ile 6 bin dolar arasında değişiyor.

